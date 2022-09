Panchina già a rischio in Serie A: l’erede è De Zerbi

Una panchina in Serie A potrebbe presto saltare, la permanenza del tecnico è già in discussione: Roberto De Zerbi il nome per il sostituto

È partita la quinta giornata del campionato di Serie A. Chiusa la pratica calciomercato, i club ora potranno concentrarsi a pieno sul calendario delle partite. Saranno numerosi gli impegni sul campo da qui alla sosta dei Mondiali e non ci sarà molto tempo a disposizione per recuperare al meglio le energie.

Abbuamo a che fare con una stagione anomala, che potrebbe spingere le società a mettere in atto in fretta decisioni drastiche, in caso di troppi risultato negativi. In tal senso, attenzione alla situazione riguardante il Bologna e, in particolare, Sinisa Mihajlovic. Al momento, i rossoblù sono sedicesimi in classifica a quota due punti, con due sconfitte e due pareggi raccolti in quattro gare. Partenza, dunque, abbastanza preoccupante da parte degli emiliani. Il tecnico serbo pare sia già in discussione a causa del momento infelice che sta attraversando a livello sportivo. “Sono il primo responsabile di ciò che accade ora – ha detto Mihajlovic oggi in conferenza stampa -. Io alleno e scelgo la formazione da mandare in campo. Sono convinto che usciremo da questa situazione, vedo la voglia di vincere nei calciatori. So che in Italia funziona così, bastano quattro partite e già si parla di crisi“.

Bologna, Mihajlovic a rischio: Sartori pensa a De Zerbi

Il prossimo ostacolo per il Bologna si chiama Spezia. Se la truppa rossoblù dovesse deludere anche in questa occasione, allora non sarebbe da escludere un intervento immediato della società nei confronti di Mihajlovic. Il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, dal canto suo, apprezza particolarmente il profilo di Roberto De Zerbi, libero dopo aver rescisso il contratto con lo Shakhtar Donetsk. Staremo a vedere.