Perin contropartita: altro ‘scippo’ Juve alla Fiorentina

Tra Juventus e Fiorentina gli affari negli ultimi anni sono stati molti e l’ennesimo potrebbe arrivare con Perin contropartita

Il calciomercato è un terreno spinoso quando in ballo ci sono anche le rivalità tra squadre. In particolare negli ultimi anni tra Juventus e Fiorentina sono stati tanti gli affari, con molti ‘viola’ passati in bianconeri. Quest’anno protagoniste potrebbero essere le due retroguardie.

La Fiorentina infatti dovrà vedere come disputerà il campionato Gollini tra i pali, altrimenti tornerà a cercare un portiere. Il nome giusto potrebbe essere quello di Mattia Perin, ma i bianconeri in cambio potrebbero chiedere un difensore della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Perin più soldi per arrivare a Igor

Il prossimo calciomercato potrebbe riaccendere l’asse tra Fiorentina e Juventus, che nonostante la rivalità è sempre molto attivo. I ‘viola’ potrebbero tornare a cercare un portiere sul mercato mettendo nel mirino Mattia Perin, secondo di Szczesny in bianconero.

Per Perin però la Juventus potrebbe chiedere alla Fiorentina in cambio il difensore Igor, aggiungendo anche una parte economica di 12 milioni in favore della ‘viola’. Dunque un altro affare tra i due club potrebbe diventare protagonista della prossima finestra di calciomercato.