Vendetta PSG, doppio colpo da Inter e Milan

Il Paris Saint Germain targato Christophe Galtier medita la vendetta nella sessione di calciomercato di gennaio: scippo all’Inter o al Milan

Il Derby della Madonnina non sarà mai una partita come le altre. Milan e Inter sentono tantissimo come questa sfida, che l’anno scorso è perfino valsa uno Scudetto. Ma le strade dei cugini lombardi si intrecciano anche in ambito di calciomercato, oltre che sul campo. Prima di approfondire la questione, però, bisogna partire dall’inizio.

Come noto i nerazzurri, praticamente per tutta l’estate, hanno avuto addosso la pressione esercitata dal Paris Saint Germain sul fronte Milan Skriniar. Il centrale slovacco era l’obiettivo numero uno di Luis Campos e Christophe Galtier, che avevano individuato nell’ex Sampdoria il profilo ideale da aggiungere alla propria retroguardia. La ‘Beneamata’, dal canto suo, ha opposto resistenza riuscendo poi a trattenere il loro elemento di punta in difesa, con i francesi che non si sono mai spinti oltre l’offerta intorno ai 50 milioni di euro. Inzaghi si è espresso più volte anche pubblicamente, confermando totalmente la rosa a sua disposizione e allontanando possibili cessioni pesanti. Ma l’addio ad un pezzo pregiato potrebbe essere soltanto rimandato. Il club parigino, infatti, avrebbe mollato in maniera definitiva Skriniar, ma potrebbe rifarsi vivo durante la sessione invernale di gennaio per l’acquisto del difensore.

Calciomercato Inter e Milan, Bastoni o Tomori: il PSG tentare l’assalto

In particolare, non è da escludere che i francesi decidano di tentare l’assalto ad Alessandro Bastoni. Si tratterebbe di un’operazione più economica, con la valutazione del centrale di Casalmaggiore che si attesta sui 60 milioni di euro. Attenzione però, perché Campos in alternativa potrebbe anche tuffarsi su Fikayo Tomori, fresco di rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2027 (in tal caso il prezzo sarebbe sui 70-75 milioni). Insomma, le due italiane dovranno continuare a guardarsi le spalle dall’incubo Paris Saint Germain.