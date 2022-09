Dall’Inter al Milan, Pioli dà l’ok: la risposta di Maldini

Mercato sempre vivo per le due milanesi, che potrebbero essere protagoniste dell’ennesimo cambio di sponda di un giocatore

Molto attive sul mercato, seppur con strategie molto differenti tra loro, Milan ed Inter non si fermano alla chiusura delle contrattazioni estive per pianificare le loro prossime mosse. In casa nerazzurra è ancora vivo lo spauracchio di qualche partenza eccellente a gennaio, mentre i rossoneri devono risolvere al più presto la spina chiamata ‘rinnovo del contratto’ di Rafael Leao.

Paolo Maldini e Stefano Pioli, da sempre in grande sintonia nella definizione degli obiettivi, sembrerebbero concordare su una proposta pervenuta da Beppe Riso, agente, tra gli altri, di un giocatore dell’Inter. Il porcuratore, consapevole che il rinnovo con la Beneamata non è da definrsi scontato, prova ad anticipare i tempi offrendo il suo assistito ai rossoneri. Il giocatore in questione, non esattamente imprescindibile per Inzaghi, trova il gradimento di Pioli. Maldini è stuzzicato dall’idea, e potrebbe decidere di assecondare l’affare.

Gagliardini, possibile il passaggio dall’Inter al Milan

Il profio in questione è Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter col contratto in scadenza nel giugno del 2023. Il disegno di Riso prevederebbe o un passaggio anticipato al Milan, a costi ridotti, a gennaio 2023, oppure lo stringere un accordo di massima per il trafserimento a zero a giugno. Entrambe le prospettive potrebbero non essere gradite a Beppe Marotta, che tuttavia deve fare i conti con la scomoda situazione contrattuale. Nonchè della supposta mancata volontà della dirigenza nerazzurra di rinnovare il contratto al giocatore.

Sta di fatto che la possibilità che, per l’ennesima volta, un giocatore dell’Inter passi al Milan o viceversa, si fa sempre più concreta. Con l’approssimarsi della sessione di mercato di gennaio, la situazione si farà sempre più chiara.