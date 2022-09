Milan-Inter, Inzaghi ripensa al calciomercato: “Ora vi dico tutto”

Le dichiarazioni del tecnico piacentino riflettono l’operosità della dirigenza nerazzurra durante la sessione di mercato estiva

Mancano appena ventiquattro ore al fischio di inizio del primo derby stagionale tra Milan e Inter, ma non è soltanto di tattiche ed incastri che Simone Inzaghi ha trattato nel suo intervento in conferenza stampa alla vigilia.

“La società ha lavorato davvero bene sul mercato”, ha puntualizzato il tecnico piacentino, “riuscendo a trattenere giocatori importanti. Il tutto nel rispetto di quei paletti imposti già un annetto fa, al mil arrivo, che tutti ormai conosciamo. Quel che conta è di restare competitivi, anche con l’aggiunta dei nuovi arrivi”.

Nello specifico, Inzaghi ha tenuto a rispondere alla domanda relativa all’ultimo innesto in ordine cronologico, giunto letteralmente allo scadere della sessione estiva: “Conosciamo tutti Acerbi. È un calciatore di esperienza, elemento della Nazionale, uno che a sua volta conosce me e i miei metodi. Può fungere sia da centrale che da braccetto nella difesa a tre, sono certo che sarà utile alla causa. Un po’ come lo è stato Ranocchia in questi anni, ma soprattutto nella passata stagione: lui che nelle partite con Napoli e Shakthar è stato davvero prezioso”.

Acerbi di grande utilità, Gosens non parte

Il tecnico è dunque rimasto positivamente colpito dalla qualità di cui dispone per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. E come se non bastasse, ha tenuto a ringraziare più volte la società per l’ottimo lavoro svolto. Quanto alla trattativa per Acerbi, è stato proprio lui ad appellarsi a Zhang per far sì che questo tanto atteso difensore potesse arrivare. Richiesta accolta, dunque, in un’atmosfera di totale collaborazione. Nulla da aggiungere, invece, sul brivido della partenza di Gosens: “Resta al 100% un calciatore nerazzurro, avrà il suo spazio”, promette.