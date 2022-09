Il Milan già lo vuole: anche Mourinho lo ha messo nei radar

Milan e Roma potrebbero mettere gli occhi sul profilo di Nemanja Radonjic, rivelazione del Torino di Ivan Juric: le ultimissime notizie di calciomercato

Turno di campionato con risvolti differenti per due grandi del calcio italiano, il Milan di Stefano Pioli, campione in carica dopo aver superato l’Inter la scorsa stagione, e la Roma di Josè Mourinho.

I rossoneri, che dovranno giocare il derby contro i nerazzurri nella giornata di domani, sono stati fermati sul pari dal Sassuolo di Alessio Dionisi. Una partita molto complicata per il Diavolo che, nell’arco del match, ha avuto anche un rigore a sfavore fortunatamente per i rossoneri parato da Maignan nel duello contro Domenico Berardi, stella della squadra neroverde. I giallorossi invece, dopo il pareggio in casa della Juventus di Massimiliano Allegri, hanno regolato con una certa facilità il Monza di Stroppa, club neopromosso ed alla sua prima apparizione nel massimo campionato italiano. I lombardi non hanno avuto scampo contro la squadra capitolina guidata dalla doppietta di Paulo Dybala e dalla rete messa a segno da Roger Ibanez.

Milan e Roma sono state grandi protagoniste dell’ultima sessione estiva di calciomercato, così come il Torino di Ivan Juric. I granata, dopo la cessione di Bremer, hanno subito qualche contestazione per i mancati acquisti, ma ora la situazione sembra essere rientrata e l’ex allenatore del Genoa può godersi il talento, cristallino, di Nemanja Radonjic, stellina della squadra piemontese che ha iniziato alla grande questa stagione di Serie A.

Calciomercato, il Milan e la Roma riflettono su Radonjic

Radonjic si sta dimostrando uno dei centrocampisti più incisivi finora nel campionato italiano di Serie A. Il giocatore di proprietà del Marsiglia ha ormai raggiunto una valutazione di circa 15-20 milioni di euro e sarebbe finito nel mirino del Milan così come della Roma di Josè Mourinho. Vista la grande duttilità di poter svariare su tutto il fronte offensivo, Radonjic sarebbe davvero il profilo giusto per queste due grandi del calcio italiano, a caccia di qualità e ricambi nel reparto offensivo.