La Juventus lo fa ancora: già deciso il doppio colpo

La Juventus ha già in mente un doppio colpo di spessore per il 2023: ecco il piano per l’offerta che fa gioire Allegri

L’estate bianconera si è chiusa con l’arrivo di Leandro Paredes alla corte di Massimiliano Allegri. I bianconeri guardano però lontano, già all’anno prossimo, quando il ds Cherubini avrebbe intenzione di mettere a segno un doppio colpo di spessore.

Le priorità della ‘Vecchia Signora’, che non ha fino ad ora convinto a pieno in Serie A, resta tra le altre l’arrivo di un nuovo centrale difensivo. Ma non solo: ecco il piano della Juventus che farà felice mister Allegri.

Doppio colpo in canna: alla Juve nel 2023

Le recenti cessioni di Zakaria ed Arthur porteranno, con ogni probabilità, denaro fresche nelle casse juventine. Ed in tal senso la dirigenza bianconera ha già in mente un doppio colpo per il 2023, per rinforzare pesantemente la rosa di Allegri là dove ce n’è urgente necessità. Il primo nome, che già a gennaio può sbarcare alla corte dell’allenatore livornese, è quello di Evan Ndicka. Il centrale dell’Eintracht Francorte, in scadenza a giugno con il club tedesco, potrebbe arrivare per circa 10-12 milioni di euro già a gennaio.

Discorso diverso per il big che, in attacco, arricchirà il reparto avanzato della ‘Vecchia Signora’. Occhi ancora in Germania, con il profilo di Serge Gnabry che piace non poco ai vertici della Juventus. Per l’ex ala del Werder Brema, però, serviranno non meno di 50 milioni visto che è in scadenza tra quattro anni con il Bayern Monaco.

Con le cessioni a titolo definitivo di Zakaria ed Arthur che potrebbero fruttare complessivamente, bonus inclusi, fino a 79 milioni di euro, il doppio colpo dalla Bundesliga sarebbe più vicino del previsto.