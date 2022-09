Milan, offerta da 100 milioni last minute: Pioli trema

Manca davvero poco alla chiusura del calciomercato estivo e il Milan viene spaventato da un’offerta mostruosa: 100 milioni per il big

Il calciomercato estivo è alle battute finali, poche ore e chiuderà ufficialmente la finestra per i trasferimenti. Il Milan non si ferma e in mattinata ha già dato il benvenuto a Sergino Dest, nuovo arrivo dal Barcellona con un colpo last minute.

Nel frattempo però non c’è pace per i rossoneri, perché proprio nell’ultimo giorno arriva un’offerta per un big. 100 milioni sul piatto che fanno tremare Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, 100 milioni dal Chelsea per Leao: la risposta nerazzurra

Decisivo lo scorso anno e vuole esserlo anche in questa stagione Rafael Leao, che in questa finestra di calciomercato estiva è stato al centro dei sogni di alcuni club europei. Uno su tutti il Chelsea, che a poche ore dal gong finale del calciomercato estivo ancora non si sarebbe arreso.

Secondo quanto riportato da ‘AS’ i ‘Blues’ avrebbero avanzato un’offerta last minute di 100 milioni per il portoghese. La risposta del Milan però sarebbe stata negativa, chiedendo almeno 150 milioni come previsto dalla clausola del giocatore. Perdere Leao per il Milan sarebbe stato un colpo micidiale in queste ore, ma per ora gli assalti sono stati respinti.