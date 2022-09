Scambio da non escludere: Inzaghi trova il centrale

Il Leverkusen potrebbe tornare forte a gennaio su Gosens, occhio al possibile scambio con Jonathan Tah, difensore centrale della squadra tedesca

L’Inter di Simone Inzaghi è a poco più di 48 ore dal derby di Milano contro i cugini del Milan di Stefano Pioli.

I nerazzurri arrivano alla sfida reduci dalla vittoria interna con la Cremonese di Massimiliano Alvini, tre punti importanti che hanno consentito alla Beneamata di sorpassare i rossoneri in vista dello scontro diretto che sarà, nonostante siamo soltanto alla quinta giornata di campionato, molto molto teso. I nerazzurri vorranno vendicare il finale della scorsa stagione e il derby di inizio febbraio, mentre il Milan vorrà confermare e ribadire il trionfo della scorsa stagione con una prestazione e un risultato di altissimo livello.

Oggi però è ancora tempo di calciomercato, stiamo infatti vivendo le ultime ore della finestra dei trasferimenti con l’Inter che, negli ultimi giorni, è stata protagonista soprattutto per dei possibili movimenti in uscita. I nomi più caldi sono stati quelli di Robin Gosens e Milan Skriniar. L’ultimo è destinato a restare nonostante i tentativi del PSG, mentre il primo, finito nel mirino del Leverkusen, potrebbe arrivare in Germania magari a gennaio, soprattutto se dovesse continuare a non convincere.

Calciomercato Inter, Gosens può finire in uno scambio

Robin Gosens, esterno sinistro tedesco dell’Inter, ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e, in caso di un affare con il Leverkusen, si potrebbe anche ipotizzare uno scambio con la società della Bundes con protagonista il profilo di Jonathan Tah. Il difensore centrale tedesco classe 1996 è ormai una certezza all’interno dell’organico della squadra rossonera ed ha un contratto in scadenza nel 2025. La sua valutazione, in sede di calciomercato, è di circa 25 milioni di euro.