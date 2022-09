Arthur al Liverpool, un "Red" può fare il percorso inverso

Arthur sarà un nuovo giocatore del Liverpool. Un giocatore dei ‘Reds’ potrebbe fare il percorso inverso nel 2023

Dopo Paredes, l’ultimo colpo della Juventus è in uscita. Arthur è stato infatti ceduto al Liverpool, che pagherà l’intero ingaggio del brasiliano.

“È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve anche pensare al discorso della Nazionale. Era stato preso per giocare un calcio diverso, con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, Allegri invece vuole due mediani strutturati fisicamente. I due si stimano, ma è una questione tattica e io non entro nelle scelte tecniche. Ma non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione”. Un addio, quello tra Arthur e la Juve, ormai annunciato da mesi e dallo stesso agente dell’ex Barcellona, Federico Pastorello attraverso queste dichiarazioni. La partenza del centrocampista è finalmente realtà per tutte le parti in causa: il club bianconero si libera di un ingaggio pesantissimo, il giocatore avrà invece un’altra importante occasione in un top club per rilanciarsi a pochi mesi dal Mondiale. Ma non solo Arthur. Anche un giocatore dei ‘Reds’ potrebbe fare il percorso inverso del centrocampista brasiliano nelle prossime sessione di calciomercato estivo.

Calciomercato Juve, occasione Naby Keita

Il nome di Naby Keita è già circolato anche in ottica Juventus, senza mai diventare una pista concreta per la società bianconera. Tuttavia, il centrocampista va in scadenza di contratto nel giugno 2023 e, in caso di mancato accordo col Liverpool, potrebbe fare il percorso inverso di Arthur, firmando a parametro zero con il club bianconero. Occhi puntati, dunque, anche sull’occasione Keita in casa Juve.