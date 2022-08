Serie A, Gabbiadini salva Giampaolo, la Fiorentina va ko ad Udine

Gabbiadini beffa la Lazio in pieno recupero realizzando il primo gol del Doria in campionato. Pari tra Empoli e Verona, Fiorentina ko

Proprio quando sembra avviata ad una vittoria tutto sommato tranquilla, dopo non aver corso particolari rischi, la Lazio gioca col fuoco e si scotta. La formazione biancoceleste, passata in vantaggio al 21′ con un gol del solito Ciro Immobile, non ha infatti affondato il colpo, pagando poi dazio al 93′, quando Gabbiadini ha beffato Provedel realizzando il gol del definitivo 1-1.

Una rete provvidenziale per tutta la Samp e per il tecnico Giampaolo, che scaccia così la maeldizione dello ‘zero’ alla casella gol fatti. Nelle altre due gare, bel colpo dell’Udinese che batte tra le mura amiche la Fiorentina per effetto di un gol di Beto al minuto 17. Brutto scivolone per la Viola, che forse ha anche risentito della gara del Franchi contro il Napoli, appena tre giorni fa. Al ‘Castellani’ di Empoli invece, punto che sa tanto di boccata d’ossigeno per Empoli e Verona, che pareggiano 1-1 grazie ai gol di Baldanzi al 26′ e del neoacquisto degli scaligeri Kallon al 69′.

Serie A, i risultati delle gare del mercoledì pomeriggio

Sampdoria-Lazio 1-1 21′ Immobile, 93′ Gabbiadini

Empoli-Verona 1-1 26′ Baldanzi, 69′ Kallon

Udinese-Fiorentina 1-0 17′ Beto

La classifica di Serie A

Roma 10, Inter 9, Milan 8, Lazio 8, Torino* 7, Atalanta* 7, Napoli *7, Udinese 7, Juventus* 5, Fiorentina 5, Sassuolo 5, Spezia* 4, Salernitana* 4, Empoli 3, Verona 2, Sampdoria 2, Bologna* 1, Lecce* 1, Monza 0, Cremonese 0

* Una gara in meno