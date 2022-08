Colpo in Serie A, offerta all’Inter: la decisione di Zhang

Numerose le voci che riguardano il calciomercato dell’Inter, nelle ultime ore a disposizione di Marotta: c’è la proposta

Non è un mistero che l’Inter, nell’attuale sessione di calciomercato che si appresta a chiudere ufficialmente i battenti nelle prossime ore, sia stata tra le grandi protagoniste dell’estate.

Dal ritorno di Lukaku e non solo: resta ancora qualcosa da puntellare almeno nelle intenzioni di Inzaghi.

Colpo in difesa: no secco

Il tecnico piacentino non ha mai nascosto la necessità, anche dopo il rotondo successo sulla Cremonese, di aver bisogno di un nuovo centrale difensivo. Se la pista che porta ad Acerbi è adesso in una fase di stallo e potrebbe sfumare, spunta a sorpresa un nome che già in passato è stato accostato ai colori nerazzurri. In scadenza il 30 giugno 2024 con il Torino, Armando Izzo è l’ultima possibilità per la retroguardia della ‘Beneamata’.

Il polivalente centrale è stato offerto alla dirigenza meneghina. Risposta negativa, però, sul possibile approdo dalla società di Cairo del difensore campano che si allontana dai colori nerazzurri.

Nella scorsa stagione Izzo ha collezionato 13 presenze con i granata, con soli 629′ sul rettangolo verde.