Colpo last minute in Serie A: Bellerin nel mirino

In queste ultime ore di calciomercato un club di Serie A ha messo nel mirino Hector Bellerin, in uscita dall’Arsenal

Diversi giocatori sono ancora a caccia di una nuova sistemazione prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Uno di questi è Hector Bellerin, terzino destro dell’Arsenal, ormai fuori dai piani di Mikel Arteta. Lo spagnolo, dopo il prestito di una stagione al Betis, è tornato a Londra ma adesso vuole trovare una nuova sistemazione e aspetta con ansia la chiamata del Barcellona che, però, non ha ancora presentato un’offerta ai Gunners. Bellerin ha ancora un altro anno con l’Arsenal ma sta cercando di rescindere il contratto per essere libero di accasarsi ad un nuovo club. Il club londinese, però, non ha intenzione di liberarlo a costo zero ma vorrebbe incassare una cifra soddisfacente. Sulle tracce del terzino spagnolo ci sarebbe anche un club di Serie A.

Bellerin vuole lasciare l’Arsenal: il Sassuolo ci prova

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, anche in Serie A in queste ultime ore stanno sondando il terreno per Bellerin e uno dei club ad essersi fatto avanti è il Sassuolo. Il club neroverde avrebbe contattato sia il giocatore che l’Arsenal ma deve fare i conti con la concorrenza di Barcellona, Betis e Villareal. Nessuno dei tre club spagnoli, però, intende prelevarlo pagando una cifra, piuttosto vorrebbero spingere il giocatore a liberarsi a parametro zero. L’inserimento de Sassuolo costringe i club concorrenti a prendere una decisione. Bellerin ha varie opzioni ma deve prima risolvere il proprio contratto con l’Arsenal.