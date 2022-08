Roma-Monza, attacco durissimo: “Collezione di figurine”

Paulo Dybala ha trascinato la Roma nella vittoria contro il Monza: arriva l’attacco durissimo nel post partita

Il turno infrasettimanale, nella serata di ieri, ha già regalato i suoi primi verdetti. Se il Milan è rimasto bloccato sullo 0-0 in casa del Sassuolo, discorso diverso per Inter e Roma. I giallorossi hanno schiantato il Monza di Stroppa nel segno di Paulo Dybala. L’argentino ne ha segnati due, i primi della sua nuova vita romanista, trascinando la squadra di Mourinho alla vittoria.

Sull’altra sponda, invece, non se la vive per niente bene il Monza. Giovanni Stroppa non è riuscito a conquistare nemmeno un punto nelle prime quattro gare in Serie A e, adesso, piovono critiche tutt’altro che morbide nei confronti della squadra biancorossa.

Roma-Monza, niente sconti: “Non è squadra”

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ il giornalista Furio Focolari ha voluto dire la sua, con un focus particolare su Roma-Monza. La vittoria dei giallorossi, spinti da un Dybala in splendida forma, ma non solo. La forte critica di Focolari è tutta rivolta agli avversari: il Monza di Stroppa, ancora a zero punti in classifica dopo quattro giornate. La squadra lombarda ha deluso ancora le aspettative, dal punto di vista dei risultati così come del gioco.

Focolari è stato perentorio: “Monza agglomerato di figurine Panini, ma non ancora squadra”. La critica si conclude così: “Ieri ha iniziato palleggiando, poi sono saliti in cattedra la Roma e Paulo Dybala”.

La parola passerà adesso al campo, visto che lunedì, allo ‘U-Power Stadium’ arriverà l’Atalanta di Gasperini.