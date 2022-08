Tutto facile per Inter e Roma: doppietta di Dybala, perla di Barella

Vittorie in scioltezza per Inter e Roma contro Cremonese e Monza: il tabellino marcatori

Tutto facile per Inter e Roma che in casa vincono agevolmente rispettivamente contro Cremonese e Monza. I nerazzurri mandano in gol tre giocatori diversi, i giallorossi si affidano a Dybala.

A San Siro l’Inter vince 3-1 contro la neopromossa Cremonese che comunque gioca con coraggio ma non può nulla contro la forza degli uomini di Simone Inzaghi che passano in vantaggio con Correa che sfrutta un’incertezza di Radu sul tiro di Dzeko e appoggia in rete. L’Inter raddoppia con una perla di Barella che sfrutta l’assist pennellato di Calhanoglu e al volo buca la porta. Nella ripresa Dzeko va vicino al 3-0 che arriva poco dopo con Lautaro Martinez che anche da subentrato fa la differenza e sul servizio di Barella vola verso la porta e piazza col mancino, resistendo anche alla forza fisica del difensore avversario. Nel finale c’è gloria per Okereke che segna un grande gol all’incrocio dei pali.

Inter Cremonese 3-1, Roma-Monza 3-0: tabellino marcatori

Anche la Roma ha vita facile all’Olimpico contro il Monza. Una serata storica per Paulo Dybala che non solo segna i primi due gol con la maglia giallorossa, ma arriva a quota 100 gol in Serie A. La ‘Joya’ la sblocca con una splendida cavalcata verso la porta sulla spizzata di Abraham e poi raddoppia di prepotenza sfruttando la risposta poco precisa di Di Gregorio. Nella ripresa Ibanez sul calcio d’angolo di Pellegrini chiude la partita. La squadra di Mourinho vola da sola in testa alla classifica, il Monza ancora a 0 punti dopo 4 partite.

INTER-CREMONESE 3-1 (12′ Correa, 38′ Barella, 76′ Lautaro, 90+3′ Okereke)

ROMA-MONZA 3-0 (18′, 32′ Dybala, 61′ Ibanez)