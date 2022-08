Ronaldo-Napoli, il verdetto dall’Inghilterra

Continua la telenovela Cristiano Ronaldo-Napoli: arriva il verdetto dall’Inghilterra

Siamo entrati nell’ultimo giorno di calciomercato e al centro di tutto c’è la telenovela che vede protagonista Cristiano Ronaldo.

Continua a rimanere in piedi l’ipotesi di rivedere Cristiano Ronaldo in Italia. Il Napoli ha aperto alla possibilità di accogliere il portoghese, a condizione che arrivi un’offerta da almeno 100 milioni per Victor Osimhen da parte del Manchester United e che lo stesso club inglese paghi almeno la metà dell’ingaggio di CR7. Una trattativa che dovrebbe chiudersi in queste ultime ore di calciomercato e che sulla carta appare molto improbabile.

Si raffredda la pista Ronaldo per il Napoli

Dopo l’entusiasmo iniziale, nelle ultime ore sembra essersi raffreddata la pista Cristiano Ronaldo per il Napoli. Luciano Spalletti ha ammesso che sarebbe una possibilità quasi impossibile da non cogliere ma l’offerta per Osimhen non è ancora arrivata, nonostante il lavoro assiduo dell’agente di Ronaldo, Jorge Mendes. Come riportato dal giornalista Ben Jacobs, c’è poca sostanza sulla trattativa e quindi, di fatto, poche possibilità di trovare un accordo in queste ultime ore di sessione estiva.