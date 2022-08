Conference League, via ai gironi: ecco le avversarie della Fiorentina

I viola affronteranno tre club alla portata nel Girone A di Conference League, ecco tutti gli accoppiamenti della terza competizione europea per importanza

Con il pareggio maturato sul campo del Twente, la Fiorentina è riuscita nell’impresa di accaparrarsi un posto nella fase a gironi della Conference League sulla scia del 2-1 dell’andata al ‘Franchi’.

Neanche ventiquattro ore dopo l’evento si sono tenuti i sorteggi delle squadre per definire i raggruppamenti nella terza competizione europea per club, in diretta da Istanbul. Per l’occasione hanno partecipato soltanto alcuni rappresentanti operativi del sodalizio viola, per via dell’impegno precedente in Olanda che ha impedito al resto della dirigenza di raggiungere per tempo la Turchia. Come noto, anche per la Conference League la composizione dei gironi è suddivisa in otto gruppi, dalla letta A alla lettera H. La Fiorentina partiva dalla seconda fascia, assieme a Cluj, Molde, FCSB, Colonia, Hapoel, Apollon Limassol e Slovan Bratislava.

Fiorentina con Basaksehir, Hearts e RFS nel Gruppo A di Conference

A seguire tutti i raggruppamenti ottenuti in seguito all’estrazione, aggiornati minuto per minuto.

GRUPPO A: Istanbul Basaksehir, FIORENTINA, Hearts, RFS.

GRUPPO B: West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg.

GRUPPO C: Villarreal, Hapoel, Austria Vienna, Lech Poznan.

GRUPPO D: Partizan Belgrado, Colonia, Nizza, Slovacko.

GRUPPO E: Az Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnipro.

GRUPPO F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden.

GRUPPO G: Slavia Praga, Cluj, Sivasspor, Ballkani.

GRUPPO H: Basilea, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik.