Juve-Roma, enigma Paredes: “Non so cosa sta per succedere”

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Juventus-Roma si sbilanciano anche sul possibile arrivo di Paredes e la disponibilità di Milik

Manca soltanto un doppio giro d’orologio prima che Juventus e Roma si diano battaglia nel loro primo scontro diretto della stagione di Serie A, entrambe promesse ai vertici della classifica.

Alla vigilia, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non si è soltanto aperto all’analisi del match che lo attende ma anche alle ultimissime operazioni di mercato di questa sessione estiva. Certo è che la Juve, a suo dire, non può ancora vantarsi di aver migliorato la qualità della rosa rispetto alla passata stagione: “I risultati diranno se siamo più forti. Per esserlo, la Juve deve fare di più: questo è l’obiettivo minimo. Paredes non è ancora arrivato e non so se arriverà, intanto bisogna concentrarsi sulla partita di domani che è sicuramente più importante”.

“Quanto a Milik“, aggiunge, “sono davvero molto contento, è stata fatta una scelta importante e si tratta di un giocatore che porta numeri pesanti con sé. Con le sue caratteristiche potremmo riuscire a giocare meglio il pallone piuttosto che attaccare la profondità, funzionerebbe bene in coppia con Vlahovic. Aspettiamo che si risolvano le ultime questioni burocratiche, dopodiché spero di averlo a disposizione già domani”.

Allegri non rimpiange Dybala, lo ammira: alla prima da avversari

“Con Paulo abbiamo passato momenti meravigliosi: alla Juve è cresciuto, è dove è maturato come calciatore. Ha fatto tanti gol, bellissimi gol. Ha incantato i tifosi con le sue giocate ed anche me, perché ammiro questo genere di spettacolo. Domani sarà la prima da avversario e sarà un piacere rivederlo”, ammette Allegri su uno dei grandi ex della partita.