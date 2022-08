Milan, tesoretto in arrivo dall’ex: si sblocca il centrocampista

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato estivo e dall’ex arriva il tesoretto per investire sul centrocampista

Il calciomercato riserva sempre tante sorprese, specialmente nella fase finale dell’estate. Il Milan dopo aver messo a segno colpi importanti senza stravolgere la rosa che ha vinto lo scudetto lo scorso anno, sta ancora cercando l’erede di Kessie, passato al Barcellona a parametro zero.

Per finanziare proprio questo colpo i rossoneri potrebbero ricevere un tesoretto importante da un ex in Francia. La sua cessione porterebbe nelle casse del Milan i soldi per poter investire poi su un nuovo centrocampista.

Calciomercato Milan, la cessione di Paqueta porta quasi 10 milioni: finanzia il centrocampista

Inaspettatamente il Milan potrebbe incassare un tesoretto che potrebbe portare all’acquisto del nuovo centrocampista. Infatti secondo quanto riportato da l’Equipe il Lione sarebbe vicino alla cessione di Lucas Paqueta al West Ham. Il brasiliano porterà nelle casse del club francese circa 60 milioni, ma una parte di questi andranno al Milan.

Infatti i rossoneri hanno mantenuto il diritto al 15% della rivendita di Paqueta, che dunque potrebbe portare circa 9 milioni nelle casse milaniste. Da qui il Milan potrà pensare di investire sul nuovo centrocampista. I nomi nella lista di Maldini sono i già noti Onyedika, Onana del Bordeaux opppure Vranckx del Wolfsburg. Dunque da qui alla fine del calciomercato il Milan potrebbe avere una spinta economica in più per un nuovo colpo.