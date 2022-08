Possibile tentativo in extremis da parte della dirigenza della Juventus: nuovo affare col Milan. Tutti i dettagli

La Juventus ha un nuovo attaccante. È fatta per l’arrivo a Torino dell’ex Napoli Milik, che è atteso in città nelle prossime ore per visite mediche e firma. Adesso il centrocampista.

Il club bianconero sta stringendo per Paredes, senza perdere di vista il discorso uscite. In prima fila c’è sempre Arthur, dopo il trasferimento saltato al Valencia. “In questo momento non possiamo permetterci di acquistare calciatori con ingaggi importanti. Non abbiamo la disponibilità economica per farlo”, ha annunciato nelle scorse settimane Rino Gattuso. La Juve e l’entourage dell’ex Barcellona sono al lavoro per trovare una soluzione entro fine mercato. Lo aveva confermato anche lo stesso agente, Federico Pastorello: “È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve anche pensare al discorso della Nazionale. Era stato preso per giocare un calcio diverso, Allegri invece vuole due mediani strutturati fisicamente. I due si stimano, ma è una questione tattica e io non entro nelle scelte tecniche. Ma non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione”.

Calciomercato Juve, Arthur proposto al Milan

Il club bianconero è dunque alla ricerca di una nuova sistemazione per Arthur. Tra le varie piste sondate, la dirigenza potrebbe proporre il brasiliano tramite intermediari anche al Milan. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un nuovo centrocampista, e la Juve sembra disposta a coprire parte del pesantissimo ingaggio del brasiliano. Al momento, però, Arthur è un profilo che non interessa a Maldini e Massara. La Juventus è avvisata.