LIVE | Via ai sorteggi di Champions: regole, partecipanti e fasce

Ecco gli accoppiamenti delle squadre nei gironi della prossima Champions League sulla base dei soliti parametri UEFA, solo un’italiana in prima fascia

Con i campionati partiti ufficialmente da un paio di settimane, giorno più giorno meno, oggi si decidono gli accoppiamenti delle squadre nei gironi della prossima edizione di Champions League sotto l’egida dell’UEFA.

La diretta prenderà il via alle ore 18:00 e verrà trasmessa a livello internazionale direttamente da Istanbul, località dove si terrà la finale nel giugno 2023. Il regolamento, come ormai consuetudine per l’istituzione calcistica europea, parla chiaro: delle 32 squadre partecipanti, 26 sono qualificate di diritto grazie ai piazzamenti ottenuti al termine dei rispettivi campionati nella passata stagione. Le restanti 6 hanno invece ottenuto il pass nella fase di qualificazione conclusasi negli scorsi giorni. La Serie A ha ottenuto anche quest’anno quattro posti per essersi confermata ai massimi livelli qualitativi nell’intero continente, posti poi occupati da Milan, Inter, Napoli e Juventus.

I gironi saranno otto, ciascuno composto da quattro squadre. Ogni squadra rappresenta una fascia d’appartenenza nella quale è stata precedentemente inserita, sulla base di alcuni parametri valutativi che fanno per lo più fede ai risultati maturati nel corso delle ultime stagioni. La prima fascia, alla quale appartiene il Milan, è tuttavia riservata alle vincitrici assolute dei campionati e delle edizioni di Champions League ed Europa League dello scorso anno. Va sottolineato un dato importante: nessuna squadra potrà ritrovarsi con una connazionale nello stesso girone. Derby dunque rimandati a partire dalle fasi dei quarti di finale.

Per evitare accavallamenti con i prossimi Mondiali in Qatar, la fase a gironi prenderà il via i primi di settembre e terminerà con un mese di anticipo sulla tabella di marcia, indicativamente nei primi di novembre.

Champions League 2022/2023, fasce e raggruppamenti

Delle italiane, la Juventus è la sola a ricoprire la seconda fascia. Inter e Napoli appartengono invece alla terza, con qualche chance in più di incontrare un’avversaria di grossa caratura lungo il proprio cammino. Non figurano dunque appartenenti alla quarta ed ultima fascia.

Prima fascia: Real Madrid, Eintracht Francoforte, Manchester City, Milan, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Porto, Ajax.

Seconda fascia: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, RB Lipsia, Tottenham Hotspur

Terza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Inter, Napoli, Sporting, Lisbona, Bayer Leverkusen, Olympique Marsiglia

Quarta fascia: Club Bruges, Celtic Glasgow, Benfica, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Rangers Glasgow, Copenhagen, Dinamo Zagabria

La Champions League, girone per girone

A seguire i raggruppamenti saltati fuori dalle estrazioni avvenute questo pomeriggio ad Istanbul.

GIRONE A:

GIRONE B:

GIRONE C:

GIRONE D:

GIRONE E:

GIRONE F:

GIRONE G:

GIRONE H: