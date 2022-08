Immediato addio alla Juventus: resta in Serie A

Novità importanti in casa Juventus tra acquisti e cessioni da urlo: ad un passo dall’addio, ma può restare in Italia

Ultima settimana intensa di calciomercato per poi pensare solamente alle dinamiche di campo. La Juventus potrebbe mettere a segno almeno due colpi, ma attenzione anche alle cessioni dell’ultim’ora.

Per quanto riguarda i diversi giovani in rosa, Massimiliano Allegri avrebbe svelato di trattenere Miretti, mentre Rovella e Fagioli sono destinati ad un altro anno di prestito. Il più giovane è quello che ha conquistato lo stesso allenatore livornese, mentre l’ex Cremonese sembra essere vicinissimo alla Sampdoria con proprio Cremonese e Monza sullo sfondo.

Braida lo vorrebbe avere nuovamente a disposizione dopo la promozione da urlo, ma Giampaolo potrebbe farlo giocare con maggiore continuità proprio con l’esperienza in maglia blucerchiata. Ultime ore intense per capire il destino di Nicolò Fagioli, voglioso di dimostare il suo valore anche in Serie A dopo un’annata indimenticabile con la maglia della Cremonese.

Calciomercato, Fagioli verso l’addio: colpo a centrocampo

A centrocampo dovrebbe arrivare un nuovo colpo: Massimiliano Allegri potrebbe abbracciare Leandro Paredes, in uscita dal PSG e molto amico di Angel Di Maria. Il loro rapporto anche con le famiglie è squisito e così i due potrebbero ritrovarsi proprio a Torino per trionfare ancora. Idee da urlo per la compagine bianconera che intende così rinforzarsi ancora di più visti gli infortuni di Chiesa, Pogba e dello stesso talentuoso giocatore argentino attualmente ai box.