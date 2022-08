Il Napoli resiste, il PSG cambia obiettivo: Gattuso trema

Difficoltà in una trattativa che pareva già conclusa qualche giorno fa starebbe spingendo il PSG a guardare a casa di Rino Gattuso

La grande rivoluzione estiva del Napoli – quella che ha portato all’ombra del Vesuvio gente come Kim, Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone – non è stata esente da grandi sacrifici. Di nomi e di carisma, nonchè di impatto sullo spogliatoio. Basti pensare che sono andati via Lorenzo Insigne – ufficiale ormai da mesi il suo accordo col Toronto FC, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. A questa lista di addii eccellenti sembrava doversi iscrivere anche un alrro giocatore, destinato al PSG.

L’affare Fabiàn Ruiz-PSG sembrava davvero ad un passo fino a qualche giorno fa. Il club partenopeo aveva ormai trovato l’accordo col club parigino, accordo che inzialmente non prevedeva l’inserimento nell’affare del portiere Keylor Navas, già obiettivo di Luciano Spalletti per la porta partenopea. Nonostante quest’ultimo colpo avanzi invece abbastanza spedito come progressi sia sul fronte dell’ingaggio del costaricano, sia come base di accordo con Luis Campos, il Ds del PSG, la trattativa Fabiàn si è arenata.

Fabiàn Ruiz in stallo, il PSG pensa a Carlos Soler

La societò parigina avrebbe voluto includere il suo estremo difensore nell’affare, in vista di uno sconto sul centrocampista spagnolo. Il Napoli si è messo di traverso, anche coraggiosamente, perchè il PSG avrebbe a quel punto potuto far muro su Navas. La necessità però di liberarsi dello scomodo dualismo con Gigio Donnarumma era ed è una priorità per Campos, che non ha esitato, consapevole anche dell’insofferenza del suo portiere, a non ostacolare l’altro affare. Insomma, il Napoli chiede di più per Fabiàn Ruiz – circa 40 milioni solo cash – e allora i francesi starebbero virando su un altro profilo.

Le ultime indiscrezioni riferite da Sport Mediaset parlano di un imminente assalto a Carlos Soler, uno dei migliori giocatori a disposizione di Rino Gattuso a Valencia. Il valore di mercato del poliedrico centrocampista supera anche quella del playmaker in azzurro, ma la situazione finanziaria de ‘Los Murcielagos’ potrebbe obbligare il club iberico ad accettare l’offerta parigina. Per ‘Rino’ sarebbe davvero un duro colpo da digerire. Sopattutto col mercato praticamente agli sgoccioli.