Juventus in allarme: irrompe Klopp

La Juventus è ancora a lavoro sul mercato ma Klopp e il Liverpool potrebbero rovinargli i piani

La Juventus ha ancora una settimana per definire le ultime operazioni di mercato prima della chiusura della sessione estiva e le trattative in ballo sono sempre quelle che riguardano l’attaccante e il centrocampista.

In attacco i bianconeri oscillano tra Depay e Milik, a centrocampo, invece, il primo nome è sempre quello di Leandro Paredes. L’argentino del Paris Saint-Germain è ormai in uscita ma il club parigino non intende fare sconti sul prezzo, facendo leva sul contratto che lega il giocatore fino al 2024. La Juventus vorrebbe chiudere l’operazione ma non è disposta a sborsare la cifra di 20 milioni di euro fissata dal PSG. Potrebbe, invece, farlo una nuova candidata dall’Inghilterra.

Il Liverpool si inserisce per Paredes

Secondo indiscrezioni dall’Inghilterra, il Liverpool si sarebbe inserito nella corsa a Paredes. Dopo l’infortunio di Keita, Jurgen Klopp sta spingendo la società per correre ai ripari con un innesto a centrocampo e il nome di Paredes è apprezzato dal tecnico dei Reds. Non è un segreto che Galtier non considera l’ex Roma indispensabile per i suoi schemi tattici. A questo punto, però, sembra non esserci solo la pista Juventus per Paredes. Anche il Liverpool si sarebbe inserito con prepotenza nella corsa al centrocampista argentino.