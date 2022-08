Nuova avventura per Cristiano Ronaldo: l’annuncio dell’allenatore

Edin Terzić “chiama” Cristiano Ronaldo al Borussia Dormtund: elogio del tecnico tedesco all’asso ex Juventus

Possibili sorprese per il futuro di Cristiano Ronaldo: il campione portoghese potrebbe lasciare il Manchester United nelle ultime ore di calciomercato. Ad attenderlo c’è il Borussia Dormtund.

Dopo aver vinto praticamente tutto tra Inghilterra, Spagna ed Italia, ora Cristiano Ronaldo potrebbe approdare in Bundesliga. In queste ore si parla con grande insistenza del possibile futuro di CR7 che potrebbe lasciare il Manchester United dopo un inizio di stagione contraddistinto da un pizzico di nervosismo e qualche “mal di pancia”.

Nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi Borussia Dormtund per l’attaccante classe ’86, legato al Manchester United da un altro anno di contratto con opzione per un’altra stagione. Opzione che difficilmente verrà esercitata, dato che CR7 potrebbe lasciare i Red Devils nelle battute conclusive di questa sessione estiva di calciomercato.

Cristiano Ronaldo al Borussia Dormtund: c’è l’ok di Terzic

“Si tratta del giocatore più forte che io abbia mai visto dal vivo” queste le parole di Edin Terzić, allenatore del Borussia Dormtund in merito alle voci di un possibile trasferimento in giallonero di Cristiano Ronaldo. Parole che potrebbero far pensare ad un accordo imminente, anche se il tecnico del Borussia ha sottolineato di non voler “parlare di indiscrezioni di mercato”. Anche Watzke, amministratore delegato del club tedesco, ha provato a buttare acqua sul fuoco, spiegando che “non ci sono stati assolutamente contatti tra le parti”.