Lo tolgono alla Juventus: sorpasso decisivo e addio

Le ultime notizie riguardanti il calciomercato della Juventus parlano di un sorpasso al club bianconero: si complica l’obiettivo in entrata

Debutto scoppiettante per la Juventus. Alla prima di campionato, la squadra bianconera guidata da Massimiliano Allegri non delude le aspettative e riscatta subito la pesantissima sconfitta per mano dell’Atletico Madrid in amichevole. Abbattuto col roboante punteggio di 3 a 0 il Sassuolo targato Alessio Dionisi, grazie alla rete di Angel Di Maria e alla doppietta firmata Dusan Vlahovic.

Se il buongiorno si vede dal mattino, assisteremo ad un percorso di sicuro migliore rispetto all’ultimo alquanto deludente. Ma serve avere pazienza, anche perché i neroverdi non stanno attraversando un momento semplice per via di alcune tematiche legate al calciomercato. E a proposito, ‘La Vecchia Signora’ necessita di completare la rosa aggiungendo almeno un paio di tasselli al gruppo attualmente a disposizione. Sappiamo, in particolare, che la dirigenza torinese vorrebbe acquistare il cartellino di Memphis Depay, il quale non fa più parte del progetto del Barcellona. Ad oggi, infatti, l’olandese è il settimo attaccante nella gerarchia di mister Xavi e i blaugrana stanno spingendo per cederlo a breve, visto il contratto in scadenza giugno 2023.

Calciomercato Juventus, si complica Emerson Palmieri: sorpasso del West Ham

Il club di Exor, dal canto suo, intende rinforzare pure il centrocampo. In cima alla lista dei desideri troviamo Leandro Paredes. Christophe Galtier non ritiene indispensabile l’argentino, come testimoniano le sue parole rilasciate in conferenza stampa qualche giorno fa. E il Paris Saint Germain, inoltre, avrebbe aperto al prestito del classe ’94.

Ma non finisce qui: non è da escludere, da qui alla chiusura della finestra di trasferimenti, che la Juventus prenda anche un terzino sinistro, considerando la partenza in prestito di Luca Pellegrini direzione Eintracht Francoforte. Piace parecchio Emerson Palmieri del Chelsea, profilo seguito da tempo. Stando a quanto riferisce ‘Standard Sport’, però, pare ci sia stato un sondaggio in Premier da parte del West Ham, che avrebbe già superato nella corsa sia i bianconeri che la Lazio (altra pretendente italiana). Dunque, Emerson Palmieri sembra non lontano da una permanenza in Inghilterra.