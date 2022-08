Non mollano il titolarissimo: offerta last minute all’Inter

Non si placano le voci sul calciomercato in uscita dell’Inter, nonostante le parole di Inzaghi: il top club non molla, offerta last minute

L’Inter ha bisogno di completare la rosa. Mancano due settimane alla fine della sessione estiva di calciomercato: in questo lasso di tempo la dirigenza è chiamata ad occupare la casella rimasta scoperta nella retroguardia, dopo la partenza di Andrea Ranocchia. Parallelamente, servirà migliorare le prestazioni sul campo, visto che quella a Lecce è risultata tutt’altro che convincente.

Ovviamente, però, siamo all’inizio, perciò sarebbe assolutamente sbagliato trarre conclusioni troppo affrettate. Intanto, continuano a circolare insistemente voci riguardante il fronte uscite. Mister Simone Inzaghi si è espresso in modo molto chiaro qualche giorno fa sull’argomento in questione: “Sul mercato, la squadra è quella che ho concordato con la società. Ci manca soltanto un centrale per sostituire Ranocchia e stiamo lavorando per prenderlo. Per il resto il mercato è chiuso sia in entrata che in uscita e non ne voglio più parlare. La squadra deve rimanere così“. Un messaggio forte da parte del tecnico piacentino, che potrebbe comunque non bastare. Difatti, spetterà al presidente Steven Zhang decidere definitivamente il da farsi, con la consapevolezza che l’Inter necessita di rimpinguare le casse societarie e probabilmente avverrà a prescindere la cessione di un titolarissimo entro il 30 giugno 2023.

Calciomercato Inter, offerta last minute del PSG per Skriniar

Ma un addio di peso da qui alla chiusura della finestra di trasferimenti non è ancora da escludere. E il principale indiziato, in tal senso, resta Milan Skriniar. Il contratto dello slovacco è in scadenza giugno 2023 e la ‘Beneamata’ vorrebbe rinnovare il suo accordo a determinate condizioni economiche. Il Paris Saint Germain, però, pare non abbia mollato la presa sull’ex Sampdoria.

Stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, il direttore sportivo Antero Henrique non smette di mantenere vivi i contatti con la dirigenza nerazzurra. Luis Campos, dal canto suo, avrebbe l’avallo del difensore, di conseguenza i parigini starebbero valutando di avanzare un rilancio last minute della precedente offerta da 50 milioni di euro. In ogni caso, non dovrebbero arrivare a toccare la richiesta di 70 milioni di euro dei lombardi. La telenovela, dunque, potrebbe regalare presto un nuovo episodio, presumibilmente decisivo.