Icardi come Wijnaldum: ‘suggestione’ Serie A

Il futuro di Mauro Icardi di certezza al momento ne ha solo una: che lascerà il PSG. Operazione alla Wijnaldum e suggestione Serie A

Una situazione molto complicata quella in cui si trova attualmente Mauro Icardi. Il bomber argentino infatti non rientra nei piani del neo tecnico Galtier, che senza giri di parole ha dichiarato: “Icardi è fuori dal progetto PSG, deve rendersene conto”. Questo porta l’argentino a trovare una nuova sistemazione per evitare di finire nei dilettanti del club parigino.

Tra le opzioni per il futuro di Icardi ci sarebbe anche l’ipotesi ritorno in Serie A, ma servirebbe un’operazione in stile Wijnaldum per farlo tornare in Italia.

Calciomercato, Icardi fuori dal PSG: le difficili ipotesi Monza e Roma

Cosa ne sarà di Mauro Icardi? Lo scopriremo presto. Entro due settimane infatti l’argentino dovrà trovarsi una nuova sistemazione perché non rientra più nei piani del PSG, che vorrebbe liberarsene.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it per l’argentino ci sarebbe anche la pista del ritorno in Serie A. È stato già accostato al Monza, ma farebbe molto comodo anche alla Roma di Mourinho. Di certo i club italiani non potranno pagargli i 9 milioni netti di ingaggio, che andranno spartiti con il PSG. Dunque con un’operazione in stile Wijnaldum-Roma, Mauro Icardi potrebbe tornare a giocare in Serie A.