Inzaghi col dubbio Brozovic: le ultime su Lecce-Inter

Simone Inzaghi a pochi giorni da Lecce-Inter si porta dietro il dubbio Brozovic: ecco come sta il centrocampista

La Serie A sta tornando. Serviranno ancora un paio di giorni di attesa, poi saranno Milan, Udinese, Sampdoria e Atalanta a dare il via alla nuova stagione. Più tardi, nella serata, toccherà all’Inter: sulla sua strada c’è il neopromosso Lecce di Baroni.

Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione. Su tutti, quello legato alle condizioni di Brozovic. Il serbo viene da un affaticamento muscolare, ma oggi è tornato ad allenarsi in gruppo per la gioia del tecnico. Nonostante ciò, la sua presenza non è scontata. Dopo i pesanti carichi di lavoro, non è da escludere che Inzaghi possa decidere di preservare il suo metronomo, onde evitare di creare infortuni spiacevoli.

Brozovic si allena in gruppo, ma la titolarità è in dubbio: si scalda Asllani

Se l’allenatore nerazzurro dovesse decidere di far partire Brozovic dalla panchina, toccherà molto probabilmente al giovane Asllani guidare il centrocampo dell’Inter. Marotta lo ha prelevato dall’Empoli proprio per la defezione, riscontrata lo scorso anno, di un vero e proprio sostituto del serbo. Ecco che quindi per lui si potrebbe subito presentare un’importante occasione di dimostrare il suo valore.