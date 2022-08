Doccia fredda per il Milan: “Vuole restare”

Il Milan continua a puntare gli ultimi rinforzi per completare la rosa di Pioli: arriva l’annuncio che gela Maldini

L’approdo di Charles De Ketelaere ha monopolizzato l’attenzione in casa Milan. Il belga ha già mostrato sprazzi di grande calcio, candidandosi come uno dei più importanti acquisti tra i club di Serie A. Il ‘Diavolo’ non vuole fermarsi e tra le priorità di Maldini e Massara vi è certamente l’arrivo di un nuovo difensore centrale.

Il calciomercato rossonero, dopo aver perso Botman, si focalizzerà nei prossimi venti giorni sull’erede di Alessio Romagnoli. Arrivano, in tal senso, pessime notizie per uno degli obiettivi prioritari della dirigenza di via Aldo Rossi.

Milan ko: il difensore si allontana

Florian Plettenberg, giornalista di ‘Sky Sport’ in Germania, ha pubblicato una vera e propria svolta sul suo profilo Twitter e che riguarda il calciomercato del Milan. Brutte notizie per il ‘Diavolo’ ed in particolar modo per la rincorsa che i rossoneri stanno portando avanti ormai da tempo per il nuovo centrale difensivo. Sfumato da settimane Botman, anche Evan Ndicka parrebbe allontanarsi in maniera decisa dalla squadra campione d’Italia: “Trattativa di lunedì con il Milan ma (Ndicka) vuole rimanere a Francoforte in questa stagione”. Plettenberg poi conclude.

“La sua partenza non sarebbe un problema in questa fase. È un giocatore chiave per l’Eintracht, dopo Kostic non sono previste altre grandi cessioni“. Maldini dovrà rivolgere, quindi, le sue attenzioni altrove. La strada che porta al 22enne Ndicka, in scadenza tra un anno con la società tedesca, pare ormai in netta salita. Nel suo ultimo anno, tra Bundesliga e coppe, il franco-camerunense ha collezionato 43 presenze con 4 reti e 4 assist.

Nell’attuale stagione è già a 270′ sul rettangolo verde e 3 presenze con l’Eintracht Francoforte: convincerlo a partire entro il 1 settembre, secondo quanto riportato, sarà molto difficile.