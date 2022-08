Il gioiello è scontento, occasione Juve: regalo da Ancelotti

Dal sempre più vincente Real Madrid potrebbe arrivare un inaspettato ‘regalo’ di mercato per la Juventus: il gioiello chiede spazio

Nella serata di mercoledì Carlo Ancelotti e il Real Madrid hanno messo un altro tassello nell’incredibile 2022 della società merengue. Nel teatro di Helsinki è infatti arrivata la Supercoppa Europea, addirittura la quarta personale per il tecnico nativo di Reggiolo. Quella che a detta di molti era ormai una squadra ‘vecchia’ e appagata, continua a trionfare in Spagna e in Europa.

Nella squadra scesa in campo contro la compagine tedesca, Casemiro – uno di quelli spesso accreditati di una cessione – è partito regolarmente titolare. Come praticamente accade sempre sotto la guida di Carlo Ancelotti. Il famigerato passaggio di consegne con Eduardo Camavinga pare possa ancora attendere. Il talento francese sembra aver capito che anche quest’anno probabilmente non potrà ambire ad un posto da titolare. L’occasione per la Juve – che curiosamente ha seguito proprio Casemiro per tutta l’estate – potrebbe farsi ghiotta.

Camavinga, Florentino Perez apre al prestito?

I rapporti tra il club bianconero e quello spagnolo sono da sempre ottimi. Rafforzati dalla comune idea della Superleague – di cui Florentino Perez e Andrea Agnelli sono ancora strenui difensori – Juve e Real hanno sempre una comune finestra di mercato aperta. Anche se su alcuni profili – come Rudiger e Tchouameni – i due club hanno rischiato di entrare seriamente in competizione, la volontà di fare affari insieme permane.

Proprio per dare credito all’amicizia tra le due società, il patron madridista – appoggiato in questo da Carlo Ancelotti – potrebbe aprire al prestito secco del giovane talento transalpino. Ovviamente il Real conosce bene il valore di Camavinga, che probabilmente sarà il perno del futruro centrocampo merengue. Allo stato attuale però le alternative ai big three non mancano: l’ex Rennes potrebbe davvero approdare alla Continassa per rafforzare un settore che, stante l’attuale assenza di Paul Pogba, è in sofferenza.