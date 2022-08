Icardi fatto fuori dal PSG: la Serie A è possibile

Mauro Icardi ormai escluso dal progetto del Paris Saint-Germain: il punto

In casa Paris Saint-Germain la lista dei partenti e degli indesiderati continua ad aumentare e dalla Francia sottolineano come Mauro Icardi sia entrato a far parte di questa lista.

Mauro Icardi ormai da mesi sembra un pesce fuor d’acqua nel Paris e ormai è stato, di fatto, messo fuori dal progetto dal nuovo allenatore Galtier. La sua assenza nella prima di campionato del PSG ha confermato i sospetti in merito al suo possibile addio (se pur Icardi abbia giustificato la sua assenza sui social). Come riportato dall”Equipe’, l’attaccante argentino ex Inter è entrato a far parte di quel gruppo di giocatori che si allena a bordo campo. Un’esclusione ormai evidente che lascia presagire un cambio maglia nelle prossime settimane, prima della fine del calciomercato estivo.

Il Monza non spegne il sogno Icardi

Non è da escludere ancora un possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi che ha acceso i sogni del Monza di Berlusconi e Galliani che stanno allestendo una rosa molto competitiva per il primo anno in Serie A nella storia del club. Dopo acquisti del calibro di Sensi, Pessina, Caprari, Icardi sarebbe la ciliegina sulla torta di un progetto molto ambizioso. Il nuovo direttore sportivo del PSG Campos punta a trovare una soluzione entro la fine del mercato estivo.