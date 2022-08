Difesa colabrodo, il Milan ‘trema’: tentativo disperato per un titolare

Il Milan campione d’Italia si appresta a ripartire da dove aveva lasciato. La squadra è pronta all’inizio del campionato mentre al di fuori del campo Maldini e soci lavorano per chiudere la sessione di mercato. Occhi sui gioielli rossoneri

Il campionato di Serie A è ormai alle porte con le sfide della prima giornata previste per il weekend a partire dal 13 agosto. Il Milan aprirà il torneo 2022/23 da campione d’Italia in carica ed affrontando l’Udinese a San Siro alle 18.30 di sabato. I rossoneri di Stefano Pioli puntano a difendere il titolo strenuamente e per farlo la dirigenza meneghina sta anche provando a mettere tra le mani del tecnico una rosa quanto più competitiva e completa possibile alla luce delle tante gare da giocare.

Manca ancora qualche tassello al duo Maldini-Massara che intanto potrebbe anche dover alzare la guardia in merito ai talenti presenti attualmente nel roster di Pioli, e che hanno fatto bene lo scorso anno. Uno di questi è il sorprendente Pierre Kalulu, inseritosi in punta di piedi e divenuto, anche grazie all’infortunio di Kjaer, un titolare imprescindibile in una coppia ben costruita col compagno Tomori.

Calciomercato Milan, United a caccia di difensori: suggestione Kalulu ma il muro è troppo alto

Kalulu è arrivato dal Lione per poco meno di 500mila euro, ed ora il suo cartellino ha subito una corposa impennata di valutazione arrivando anche a toccare i 20 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe comunque anche far gola ad una big che in questo momento presenta evidenti criticità a livello difensivo. Si tratta del Manchester United, che sta vivendo un periodo di cambiamento e transizione sotto i dettami di Erik ten Hag.

L’allenatore olandese non ha però trovato ancora la quadra, perdendo la prima giornata di Premier in casa contro un Brighton che ha messo in evidenza tutti i problemi organizzativi e di attenzione della retroguardia. La difesa del Manchester United è poco affidabile con Varane relegato a riserva e i due titolari, soprattutto Maguire, che non convincono ancora. In questo quadro, con l’addio di Bailly, potrebbe essere effettuato un tentativo per Kalulu dal Milan. Il francese che gioca sia da centrale che da terzino rischierebbe nel caso di essere una maxi plusvalenza anche se i rossoneri non vorrebbero privarsene: il Milan farebbe muro.