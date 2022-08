Passa al Siviglia: via libera all’assalto del Milan

Il nuovo acquisto del Siviglia spalanca le porte al Milan per l’assalto ad un altro calciatore di proprietà del club spagnolo, utile a Pioli sulla fascia

Con un comunicato rilasciato poco meno di ventiquattro ore fa sui propri canali web, il Siviglia ha ufficializzato l’acquisto del fantasista Isco dal Real Madrid con cui resterà in rapporto per almeno due anni.

Come ogni grande club che si rispetti, il calciatore verrà presentato agli occhi dei tifosi in una cerimonia appositamente studiata in un’area adibita presso lo stadio ‘Ramón Sánchez-Pizjuán’. Intanto, l’organico a disposizione di Lopetegui è pressoché completo ma potrebbe esserci un’altra uscita di peso che porta il nome di Erik Lamela in favore di una delle italiane in corsa per il titolo.

Il Milan infatti non ha concluso strabilianti colpi di mercato in questa sessione estiva, De Katelaere escluso, in virtù di una rosa di per sé già ricca agli occhi di Pioli. L’attenzione del tecnico rossonero tuttavia parrebbe essersi spostata sull’esterno argentino che, con l’innesto di Isco, potrebbe essere oscurato.

Calciomercato, Lamela piace al Milan ma vige un lungo contratto

Il calciatore è legato al Siviglia con un contratto lungo ancora altri due anni, pertanto sfuma ogni possibilità di prelevarlo a zero sia in questa sessione che in quella del prossimo anno. L’unico tentativo andrebbe mosso sborsando cash per l’ex Roma.