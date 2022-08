Bonucci a fine corsa: nuovo colpo Juve in difesa

Bonucci non convince più la Juventus: nuovo colpo in difesa e ritorno di fiamma

La Juventus si prepara alla prima di campionato contro il Sassuolo dopo l’amichevole disastrosa persa 4-0 contro l’Atletico Madrid alla Continassa.

Tra i meno positivi c’è Leonardo Bonucci che continua a non dare le solite garanzie. Nonostante l’arrivo di Gleison Bremer come sostituto di De Ligt, anche l’addio di Chiellini ha contribuito in maniera sostanziale a creare un vuoto nel reparto difensivo bianconero che la società potrebbe colmare. La Juventus ha allestito una rosa competitiva ma forse il neo difesa potrebbe non essere un problema di così poco conto. Ecco perché la dirigenza bianconera sta valutando di intervenire in questi ultimi venti giorni e poco più prima della chiusura del mercato estivo, altrimenti nel mercato di gennaio. E torna di moda una suggestione dalla Liga spagnola.

Juventus, torna di moda Pau Torres per la difesa

La Juventus può tornare sul mercato e il nome che potrebbe tornare di moda è quello dello spagnolo classe ’97 Pau Torres, centrale del Villareal e della nazionale spagnola. Il sottomarino giallo, però, chiede circa 45-50 milioni di euro per lasciarlo andare, alla luce del contratto che lo lega fino al 2024. La Juventus tiene viva la pista per questa sessione di mercato o eventualmente per quello invernale.