Ha detto sì: la Juventus ha il nuovo bomber

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: Allegri vuole rinforzi di primissima qualità

Massimiliano Allegri si aspetta nuovi rinforzi in vista della prossima stagione per non ripetere gli errori dello scorso anno. Nell’ultimo test pre-campionato i bianconeri hanno perso malamente contro l’Atletico Madrid (0-4). Ora inizierà ufficialmente la stagione e c’è bisogno di ulteriori colpi.

Proprio nell’ultima amichevole Alvaro Morata, l’ex di turno, si è messo in mostra con tre gol da urlo. Le sensazioni in casa bianconera non sono delle migliori: la dirigenza torinese dovrà operare sul fronte calciomercato per arrivare subito a colpi importanti per affrontare la prossima stagione.

Come svelato dal portale “ElNacional” la Juventus starebbe pensando al super colpo in attacco, in arrivo direttamente dal Barcellona. Il club bianconero potrebbe avvicinarsi in maniera sensazionale all’attaccante olandese, Memphis Depay, che aveva deciso di restare in maglia blaugrana anche dopo l’arrivo di Robert Lewandowski. La Juventus sarebbe anche disposta a sborsare circa 10 milioni di euro per l’olandese con il contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato, Depay verso la Juventus

Memphis Depay sarebbe così pronto a sbarcare in Serie A per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Insieme a Vlahovic e Di Maria potrebbe formare un tridente da urlo in attesa del ritorno in campo di Chiesa, atteso per gennaio. La Juventus vuole partire subito forte per essere competitiva in Serie A e tornare protagonista anche in campo europeo con tante sfide nel mirino. Pochi giorni e il colpo Depay potrebbe concretizzarsi.