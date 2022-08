Juventus, infortunio Pogba: il francese vola in Francia

Paul Pogba dopo l’infortunio vola in Francia per un ulteriore consulto medico per scoprire i tempi di recupero del centrocampista

Un ritorno in pompa magna per Paul Pogba alla Juventus, che però poco dopo è stato rovinato dall’infortunio. Il centrocampista che ha scelto di lasciare il Manchester United a parametro zero, una volta rivestita la maglia bianconera in amichevole ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio destro.

Pogba ha riportato la lesione del menisco destro e i tempi di recupero potrebbero essere anche più lunghi del previsto. Oggi il centrocampista francese è volato in Francia, a Lione, dove si sottoporrà a ulteriori consulti medici per capire quale iter riabilitativo intraprendere e se ci sarà bisogno dell’intervento chirurgico. I tempi di recupero potrebbero arrivare fino a 4 mesi, mettendo a rischio anche il Mondiale in Qatar con la Francia. La Juventus e la Nazionale francese ovviamente sperano che Pogba possa riprendersi il prima possibile.