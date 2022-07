Addio Juve ma resta in Serie A: affare fatto

Il calciomercato della Juventus passa anche dagli addii: affare fatto, saluta a titolo definitivo i bianconeri

In attesa di scendere in campo stanotte contro il Real Madrid, il vero obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri resta quello di arrivare preparata all’esordio in Serie A contro il Sassuolo, il prossimo Ferragosto. La ‘Vecchia Signora’ ha cambiato tanto nell’attuale sessione di calciomercato e la tendenza sembra non voler cambiare.

Accolti colpi di spessore come Pogba, Di Maria e Bremer, servirà tornare a cedere per fare spazio ad eventuali occasioni da cogliere negli ultimi giorni di agosto. Arrivano in tal senso novità per una cessione a titolo definitivo, ormai in chiusura.

Colpo in chiusura: saluta Allegri

Il calciomercato estivo della Juventus passa anche dalle cessioni e se intanto la squadra di Allegri attende le occasioni last minute, è ormai certo l’addio definitivo di uno dei talenti della ‘Vecchia Signora‘. A riportare la notizia il giornalista Nicolò Schira che sottolinea come il futuro del centrocampista Grigoris Kastanos sarà ancora lontano dalla Juventus. Per lui, come viene riferito, è tutto fatto per il trasferimento a titolo definitivo alla Salernitana.

Contratto fino al 30 giugno 2026 per il nativo di Cipro che nell’ultimo anno è stato protagonista proprio con la maglia dei campani con cui ha centrato la salvezza, collezionando 29 presenze complessive, 1 rete e 2 assist vincenti.

Il futuro di Kastanos si chiamerà ancora Salernitana, con la cessione a titolo definitivo che è ormai cosa fatta tra le due società.