Ter Stegen serve l’assist alla Juventus: incrocio clamoroso di portieri

Incroci tra portieri in vista per il 2023: il Barcellona serve l’assist perfetto alla Juventus

Il mercato dei portieri è stato molto movimentato in questa sessione estiva ma i colpi di scena potrebbero non essere terminati e coinvolgono direttamente anche la Juventus.

Il nuovo portiere della Juventus potrebbe arrivare tramite un incrocio col Barcellona che, per ovviare ai problemi finanziari, potrebbe essere costretto a sacrificare il suo estremo difensore Marc-André ter Stegen. Il club blaugrana punta a sacrificare De Jong che, però, non ha intenzione di andar via. Di conseguenza il sacrificio del portiere tedesco potrebbe essere inevitabile. Come riportato da ‘elnacional.cat‘, qualora Ter Stegen lasciasse il Barcellona, il sostituto potrebbe essere Keylor Navas. ormai il costaricano è in svantaggio nelle gerarchie del PSG rispetto a Donnarumma. Dopo tanti anni al Real Madrid, potrebbe vestire la maglia dei rivali storici e questo aprirebbe uno scenario di mercato piuttosto avvincente, un vero e proprio effetto domino.

Ter Stegen al PSG: Donnarumma opzione per la Juventus

Al momento il nuovo tecnico del Paris Saint-Germain, Galtier, ha puntato su Donnarumma che ha preso il posto di Navas. Qualora si concretizzasse lo scambio Navas-ter Stegen, il Paris si ritroverebbe con una concorrenza difficile da gestire. In quel caso l’attuale portiere del Barça potrebbe diventare il titolare del club parigino e liberare Donnarumma verso un ritorno in Serie A.

Ecco che entra in gioco la Juventus che potrebbe sfruttare questo incrocio tra Barcellona e PSG per accaparrarsi Donnarumma. I bianconeri non hanno mai nascosto il debole per il portiere ex Milan e campione d’Europa in carica. Hanno accarezzato già nei mesi precedenti la possibilità di prenderlo e la prossima estate potrebbero essere in prima linea per usufruire di questo inaspettato scenario dei portieri.