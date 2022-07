‘Allarme’ Milan: assalto improvviso a Kalulu

Allarme dalla Spagna: una big ha messo gli occhi su uno dei difensori del Milan

Il calciomercato del Milan è in attesa di una scintilla che potrebbe arrivare dalla fumata bianca per Charles De Ketelaere ma intanto i rossoneri guardano anche alla difesa.

Dopo il trasferimento di Romagnoli alla Lazio, il Milan deve integrare con un altro difensore per completare il reparto ma deve anche ragionare sulle uscite. Non mancano, infatti, le richieste per i suoi difensori e uno di questi è Pierre Kalulu. Il classe 2000, arrivato al Milan nel 2020, è sbocciato nell’ultima stagione, complice l’infortunio di Simon Kjaer. Al fianco di Tomori il difensore francese è cresciuto in maniera esponenziale, rivelandosi un fattore decisivo, insieme anche a Maignan, della vittoria dello scudetto. La sua ottima stagione non è passata inosservata, sopratutto in Spagna dove ci sono diverse pretendenti.

Il Siviglia punta Kalulu con l’incasso di Kounde

Uno dei club maggiormente interessati a Kalulu è il Siviglia. Il club andaluso ha da poco ceduto il suo difensore migliore, Jules Kounde, al Barcellona che ha sborsato 50 milioni di euro più bonus per acquistarlo a titolo definitivo. Adesso il Siviglia con l’incasso ha la possibilità di puntare un difensore di alto livello a avrebbe individuato proprio Kalulu che è reduce da una stagione ottima con i rossoneri.

il direttore sportivo del Siviglia Monchi è pronto a tornare alla carica per il difensore ex Lione, offrendo circa 30-35 milioni di euro. Kalulu, però, ha ancora 3 anni di contratto col Milan che al momento non intende accettare l’offerta del Siviglia.