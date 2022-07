Allegri lo vuole, inizia il braccio di ferro: 15 milioni sul piatto

L’attaccante ha iniziato una fitta trattativa col suo club per andar via: la Juve lo vuole, ma non è disposta ad andare oltre i 15 milioni

I segnali sono stati lanciati. E sono più che chiari. Se l’attaccante, in scadenza di contratto a giugno del 2023, volesse restare, ci sarebbero poche possibilità di accumulare minuti sul terreno di gioco. Il tecnico, nonchè la proprietà, sono stati molto chiari al riguardo.

Tale situazione ha inevitabilmente causato la reazione del giocatore che, stando a quanto riportato dal portale ‘Elnacional.cat’, avrebbe iniziato un dialogo con la società per andar via. Le opzioni sul tavolo non mancano, con la Juventus – che già aveva seguito con insistenza il calciatore circa un anno e mezzo fa – in prima fila per l’acquisto. Il club bianconero però non è disposto ad accontentare le pretese economiche – 20 milioni – che il club spagnolo avanza.

Ritorno di fiamma per Depay, la Juve fissa il ‘suo’ prezzo

Una cosa appare ormai acclarata: il Barcellona conta di cedere Memphis Depay prima della fine del 2022. Il prezzo da pagare, qualora il giocatore restasse in blaugrana, sarebbe quello di perderlo a parametro zero con l’inizio del nuovo anno solare. Il club insiste nel chiedere 20 milioni, ma considerando appunto la situazione contrattuale e la volontà del giocatore, la Juve prepara l’affondo sui 15 milioni. Non un milione in più.

Allegri, che ha ancora in sospeso la questione Kean e che non è ancora sicuro di riavere Morata con sè, preme per un altro attaccante da inserire in rosa. Il profilo dell’olandese appare perfetto, anche per caratteristiche. Si profila un vero e proprio braccio di ferro con Joan Laporta, anch’egli ansioso di fare cassa il prima possibile dopo il maxi esborso fatto per Jules Koundè, costato ben 50 milioni. Sull’ex Manchester United insiste anche l’interesse del PSV Eindhoven, di cui Depay è un ex, ma anche il club olandese non è intenzionato ad arrivare ai 20 milioni chiesti dai catalani.