Scambio con Gattuso: lo prende l’Inter

Il calciomercato dell’Inter può intrecciarsi con quello del Valencia: l’esubero può arrivare con lo scambio

Non è un mistero che l’estate 2022 abbia visto, fino a questo momento, l’Inter come una delle maggiori protagoniste del calciomercato estivo. Lo scudetto sfumato all’ultima giornata brucia ma resta prioritaria la speranza di conquistare già quest’anno la seconda stella.

I meneghini si guardano intorno ed una intrigante occasione di mercato può arrivare dalla Spagna. Occhi in casa Valencia dove, secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, il mercato del club spagnolo prevederà una cessione nelle prossime settimane.

Scambio Inter-Valencia: così si può

Si tratta di Uros Racic, talentuoso centrocampista serbo che non rientra nei piani dell’allenatore calabrese. Per caratteristiche, infatti, Gattuso ricerca un profilo diverso ed in pole position, sul taccuino del tecnico, c’è Lucas Torreira. Racic, un pò a sorpresa, lascerà la società spagnola e come viene riferito resta tra i possibili obiettivi della Lazio e soprattutto dell’Inter. I nerazzurri, che questa sera affronteranno il Lione in un test amichevole, valutano il possibile assalto al 24enne di Kraljevo con una particolare idea in mente.

Ed il piano di Marotta e Ausilio prevederebbbe l’inserimento di una contropartita per convincere il Valencia a lasciar partire Racic. Si tratta di Lucien Agoumè, centrocampista 20enne che in vista della sfida contro i francesi non è stato nemmeno convocato. Un indizio di mercato che può aprire allo scambio tra il Valencia e la società di Steven Zhang.

Con Racic sul piatto, la chiave per il colpo in casa Inter può essere proprio Lucien Agoumè.