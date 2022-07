 Serie A piu vicina, torna di moda la Juventus

La Serie A torna ad essere vicina per l’attaccante: la Juventus adesso è la prima candidata

Il nuovo Barcellona sta prendendo sempre più forma, soprattutto con l’arrivo di Robert Lewandowski e nella giornata di oggi è arrivata anche la chiusura della trattativa per Jules Koundé.

Chi invece è certamente destinato a lascare i blaugrana è Memphis Depay. Xavi è stato molto chiaro con lui, confermandogli che non rientra nei piani del club per la prossima stagione. Inoltre il rinnovo di Dembélé, che sembrava destinato a partire, ha notevolmente ridotto le possibilità che l’olandese resti al Barcellona. Per Depay le pretendenti non mancano, dal Manchester United all’Olympique Lione che starebbe pensando di riprenderlo. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, però, pare che la destinazione più probabile per l’attaccante classe ’94 sia la Serie A.

Juventus in pole per Memphis Depay

Non è un segreto che la Juventus apprezzi Depay, come non è un segreto che stia cercando un attaccante da affiancare o da alternare a Dusan Vlahovic. Oltre il nome sempre caldo di Morata e il sondaggio per Werner, i bianconeri starebbero ripensando anche a Memphis.

Visto il contratto in scadenza tra un anno, il Barcellona potrebbe aprire alla sua cessione per circa 20 milioni di euro. Nonostante la suggestione del Milan che lo ha sempre monitorato, la Juventus sembra in questo momento la pista più concreta in assoluto era Depay.