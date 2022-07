Maldini a caccia in Serie A: scambio per l’italiano

Il Milan di Paolo Maldini potrebbe andare forte sul profilo di Tommaso Augello, terzino sinistro della Sampdoria: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Paolo Maldini, nella giornata di ieri, ha superato agilmente il Wolfsberger in occasione di un’amichevole prestagionale.

I rossoneri si stanno preparando in vista di quella che sarà un’annata fondamentale con la necessità di confermare quanto di buono fatto lo scorso anno, culminato con la vittoria del campionato italiano di Serie A ai danni dei cugini dell’Inter di Simone Inzaghi. In sede di calciomercato però, il Milan sta vivendo una situazione abbastanza complicata data dal cambio di proprietà con la trattativa per De Ketelaere che sembra arrivata in via di definizione, ma che ha portato via molto tempo e impegno ai dirigenti del Diavolo, i quali devono ancora completare l’organico da mettere a disposizione di Pioli per migliorare, o almeno eguagliare, i risultati della scorsa stagione.

Sulla lista della spesa di Paolo Maldini spunta la necessità di acquistare un vice di Theo Hernandez in grado di dare garanzia durante le assenze del giocatore francese. In quest’ottica potrebbe apparire, di nuovo, il nome di Tommaso Augello, terzino sinistro della Sampdoria e noto tifoso milanista. Il giocatore italiano, che attualmente veste la maglia blucerchiata, potrebbe arrivare a Milano attraverso uno scambio.

Calciomercato Milan, obiettivo Augello: la carta di Maldini

La carta di Paolo Maldini per riuscire a scardinare le resistenze della Sampdoria potrebbe rispondere al nome di Gabbia, giovane difensore centrale nella rosa del Milan. Il giocatore, anch’esso italiano, è da tempo nei radar degli uomini mercato della Sampdoria e potrebbe portare all’incastro giusto fra il club blucerchiato e il Milan di Stefano Pioli che, così, avrebbe un terzino sinistro in grado di fornire le giuste garanzie durante i turni di squalifica, infortunio o riposo di Theo Hernandez.