Colpo di scena Zaniolo: ‘acconto’ dal top club

Possibile colpo di scena sul futuro di Nicolò Zaniolo: nuovo scenario per il talento della Roma. Tutti i dettagli

Tiene sempre banco in sede di calciomercato il possibile futuro di Nicolò Zaniolo.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, anche Paulo Dybala ha commentato i rumors sul talento giallorosso: “Tutti lo conosciamo, le sue caratteristiche e quello che può dare. Ho avuto modo di parlare un po’ con lui, la scelta è sua. Tutti vogliamo avere i giocatori più forti con noi, sappiamo quello che ci può dare, ma non possiamo intrometterci nel suo futuro. Credo ci debba pensare lui”. Negli scorsi mesi, Tiago Pinto aveva avvisato così i tifosi della Roma: “Nelle ultime tre sessioni di mercato siamo stati in grado di mantenere i giocatori migliori. Non mi piace parlare di eventuali offerte che abbiamo ricevuto perché sono un tipo molto metodico e il mercato è sempre pieno di retroscena. Ma magari ci sono delle cose che potranno venire fuori più avanti. Nessuno, al momento, può garantire che l’anno prossimo giocherà con noi”. Oltre alla Juventus, sul giocatore è piombato nelle ultime ore il Tottenham di Conte e Paratici. Ma non solo.

Calciomercato Juve, possibile colpo di scena per Zaniolo

Nei discorsi per Wijnaldum, anche il Paris Saint-Germain potrebbe farsi avanti per Nicolò Zaniolo. Il club parigino potrebbe tentare di sfruttare il centrocampista olandese come ‘acconto’ per l’assalto futuro al gioiello della Roma. In ogni caso, la società dei Friedkin non fa sconti e continua a chiedere 50 milioni cash per il giocatore. Anche il PSG è dunque avvisato.