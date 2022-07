Inter, la cessione del big è vicina: spunta una nuova pretendente

L’Inter potrebbe aver trovato la soluzione per la cessione del big: il punto sulla trattativa

L’Inter, dopo una prima fase di mercato ricca di colpi, si trova in un periodo di stallo, almeno per quanto riguarda le entrate.

Marotta e Ausilio, in attesa di nuove occasioni di mercato, stanno lavorando anche sulle uscite e dopo la cessione di Andrea Ranocchia e Arturo Vidal, potrebbe essere arrivato il momento anche di Alexis Sanchez. Il cileno, soprattutto in relazione all’età, non rientra più nel progetto tecnico dei nerazzurri ma visto il contratto in scadenza tra un anno, l’ex Barcellona chiede una buona uscita piuttosto alta per risolvere in anticipo il suo contratto. A farsi avanti potrebbe essere, però, un club francese.

Tudor chiama Sanchez all’Olympique Marsiglia

Alexis è ormai, di fatto, un separato in casa e l’Inter sta provando in tutti i modi a farlo partire. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, l’Olympique Marsiglia avrebbe messo gli occhi su Sanchez. Il nuovo allenatore Igor Tudor ha dato il via libera alla società per tentare l’assalto all’attaccante cileno. L’Inter potrebbe lasciarlo andare per circa 5 milioni di euro. L’entourage del calciatore sta lavorando per completare il suo trasferimento in Francia.