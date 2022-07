Caccia al bomber, non solo Inter: piombano su Icardi

Il Borussia Dortmund, in attesa degli ultimi esiti delle visite mediche, sta già pensando a come supplire all’assenza di Haller il prossimo anno: Mauro Icardi è un nome caldo

Dopo le tristi notizie riguardanti Haller, che ha iniziato da qualche giorno le prime terapie in seguito alla diagnosi di un tumore ai testicoli, il Borussia Dortmund ha cominciato a guardarsi intorno sul mercato. La situazione è spinosa. Molto dipenderà ovviamente dai resoconti dei medici, ma nel frattempo stanno emergendo i primi nomi che potrebbero prendere il suo posto.

Uno di questi sarebbe proprio Mauro Icardi. Separato in casa al PSG, l’argentino tornerebbe molto utile alla casa del BVB. I francesi, da quanto dimostrato negli ultimi mesi, farebbero volentieri a meno di lui per liberarsi del suo pesante ingaggio, ma molto dipende dalla volontà del calciatore. I gialloneri sarebbero un’ottima opportunità per rimettere in mostra tutto il suo talento in ambito europeo, specialmente con un gioco offensivo che spesso premia i rapaci dell’area di rigore come lui.

Borussia Dortmund, idea Icardi: ma c’è anche una pista italiana

Icardi non è però l’unico nome emerso. Stando a quanto riportato nei giorni scorsi da ‘Calciomercato.it’, i tedeschi starebbero pensando anche a Edin Dzeko come soluzione temporanea. Il cigno di Sarajevo sarebbe perfetto per prendere il posto di Haller se quest’ultimo fosse costretto a saltare in toto la stagione. Non solo per l’idea di utilizzarlo per un solo anno data la sua età, ma anche per fungere da chioccia per il giovanissimo neoacquisto Adeyemi.

Inzaghi, tuttavia, non vorrebbe privarsi del centravanti bosniaco. Con l’arrivo di Lukaku certamente Dzeko non sarà il titolare, ma il suo ruolo va ben oltre il campo. Inoltre sia a gara in corso, che per far rifiatare il belga, rappresenterebbe un lusso che poche squadre possono permettersi in Serie A.