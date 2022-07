Juve, addio al bomber: colpaccio in Premier

Si complica per la Juventus la pista che porta al bomber: nuovo inserimento dall’Inghilterra

La Juventus sta rivoluzionando la propria rosa e certamente ai nastri di partenza del nuovo campionato partirà in prima linea. Il ritorno di Pogba, gli arrivi di Di Maria e Bremer, hanno alzato notevolmente il livello della squadra che, però, ha perso giocatori del calibro di Dybala, De Ligt, Chiellini e Morata.

La dirigenza bianconera, piazzato il colpo in difesa, adesso è a caccia di un nuovo rinforzo in attacco per dare un’alternativa a Vlahovic ma anche sulle corsie laterali, visto anche il recupero di Federico Chiesa ancora da valutare. Alvaro Morata è sempre al centro delle trattative della Juventus, vista la forte volontà dello spagnolo di tornare a vestire la maglia bianconera. Nedved, Cherubini e Arrivabene, però, valutano anche altri giocatori in quella zona di campo e uno di questi è Timo Werner. L’attaccante tedesco da quando è al Chelsea non ha mai reso secondo le aspettative, nonostante abbia anche vinto una Champions League. L’ex Lipsia, però, ha dimostrato grande duttilità, giocando sia come punta centrale che come ala nel tridente d’attacco.

Inserimento del Newcastle per Werner: ostacolo per la Juve

L’identikit di Werner corrisponde al profilo di calciatore che la Juventus sta cercando. Il Chelsea, forte del contratto che lega il calciatore al club fino al 2025, sarebbe disposta a sacrificarlo per almeno 40 milioni di euro anche se alla lunga il club londinese potrebbe valutare anche l’opzione del prestito.

La Juventus continua a sondare il terreno ma potrebbe dover rinunciare, visto l’inserimento, come riportato da ‘Bild Sport’, del Newcastle United. Il club inglese sembra molto interessante all’attaccante dei Blues e potrebbe complicare notevolmente i piani della ‘Vecchia Signora’.