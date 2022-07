Juventus, concorrenza dalla Premier: colpo da 50 milioni

Il Manchester United si mette di traverso tra la Juventus e Fabian Ruiz. I Red Devils sulle tracce del centrocampista spagnolo

La Juventus da tempo è sulle tracce di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del Napoli. Il classe ’96, però, non piace solo al club bianconero che deve fare i conti con la concorrenza del Manchester United.

Anche il Manchester United di Ten Hag si iscrive alla corsa per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo non rappresenta la priorità dei Red Devils che per la zona nevralgica del campo sognano Frenkie de Jong. L’olandese, però, non gradirebbe particolarmente la destinazione britannica. Ecco perché il Manchester United si guarda intorno e pensa – tra gli altri – anche a Fabian Ruiz.

In Fabian Ruiz, infatti, Ten Hag vede le stesse caratteristiche tecniche di de Jong. Si tratta di due giocatori che sanno gestire la sfera, regalandola raramente all’avversario. Da tempo nel mirino della Juventus, dunque, il centrocampista spagnolo potrebbe diventare la nuova priorità per la mediana del Manchester United.

Calciomercato Juventus, ostacolo Manchester United per Ruiz

Reduce da trentadue presenze, sette gol e quattro assist, Fabian Ruiz è stato uno dei migliori centrocampisti per rendimento della scorsa stagione in Serie A. La Juventus vede nell’ex Real Betis – valutato circa 50 milioni di euro – un rinforzo ideale per il centrocampo di Massimiliano Allegri, ma ora bisognerà fare i conti con l’inserimento del Manchester United che potrebbe rappresentare un ostacolo di non poco conto.