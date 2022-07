La Juve non molla: nuovo tentativo di scambio

Da sempre obiettivo bianconero, la sua valutazione potrebbe aprire ad uno scenario di scambio ma c’è da convincere la dirigenza del Lione

Se ne parla da più di due anni ma la trattativa non ha mai preso il largo. Il suo nome è stato riavvicinato a quello della Juventus a più riprese anche di recente e nonostante sembrava ci potessero essere quantomeno le condizioni economiche per poter lanciare un’offerta, questa non è mai stata resa nota.

Oggi l’interesse dei bianconeri per Houssem Aouar è intonso come lo era in passato, ma con quel pizzico di consapevolezza in più per il fatto che la sua valutazione di mercato sia sensibilmente calata alla luce dei risultati ottenuti nel corso della passata stagione con la maglia del Lione. 6 reti e 4 assist in 36 presenze in Ligue 1 non sono comunque male per uno che vale 25 milioni di euro. Da molti considerato come uno dei talenti di punta del calcio internazionale, il centrocampista franco-algerino unisce fantasia a disciplina, carisma ad acutezza. Per non parlare di un tocco delicato sul pallone che gli ha permesso di mantenere alta la media realizzativa e in qualità di assistman.

Calciomercato, idea di scambio con Rabiot per raggiungere Aouar

Sebbene sia entrato in contatto con il Betis Siviglia, Aouar continua a girarsi attorno in attesa della chiamata di un altro top club europeo. Non soltanto la Roma ma soprattutto la Juve continuano a tenerlo sotto stretta osservazione, con i bianconeri disposti a compiere una mossa doppiamente strategica sul mercato. Offrire il cartellino di Rabiot come merce di scambio per raggiungere quella del connazionale del Lione non soltanto significherebbe liberarsi di un calciatore in esubero, ma anche realizzare un piccolo sogno nel cassetto che resta nascosto ormai da troppo tempo.